Норвегия в 2025 году поможет обучать украинских пилотов и техников F-16 в Португалии

В 2025 году Норвегия присоединится к подготовке украинских пилотов и техников истребителей F-16, которая будет проходить на территории Португалии.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба правительства Норвегии.

Норвегия с осени 2023 года была привлечена к обучению украинских пилотов и техников F-16 в Дании, а с 2025 года будет делать вклад в такую подготовку на территории Португалии. Норвегия выделяет финансовую поддержку на обучение и отправит туда своих инструкторов, сообщил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

"Борьба, которую ведут украинцы – это экзистенциальная борьба, и она важна также для Норвегии и европейской безопасности. Очень важно, чтобы западная поддержка для Украины продолжилась, и чтобы мы постоянно искали новые возможности поддержать их оборонительную борьбу. Горжусь усилиями норвежского персонала для того, чтобы предоставить украинским пилотам, техникам и наземной команде обслуживания наилучшую подготовку", – отметил министр.

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Напомним, Норвегия является одной из стран "самолетной коалиции", которые помогают Украине развивать способности воздушных сил.

Союзники еще не определились, какая страна станет базой для обучения следующей после Португалии.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина получила уже вторую партию истребителей F-16 от Дании.

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