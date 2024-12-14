Мерц хочет большего контроля на границах, чтобы не впустить приспешников Асада

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц призвал к усилению пограничного контроля из-за риска незаметного въезда в Европу приспешников свергнутого сирийского диктатора Башара аль-Асада.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Мерц, который имеет значительные шансы стать следующим канцлером после февральских досрочных выборов, призвал к усиленному контролю на европейских границах, чтобы не допустить незаметного въезда приспешников режима Башара аль-Асада, которые сбежали из Сирии.

"Мы, европейцы, должны вместе и быстро гарантировать, что сообщники режима Асада из "вторых и третьих рядов" не могли незаметно въехать в Евопу и Германию под видом искателей убежища", – заявил Мерц.

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По его мнению, ЕС должен в ближайшее время гораздо жестче контролировать внешние границы. Также он высказался за то, чтобы разворачивать искателей убежища на границе Германии.

На вопрос о сирийцах, которые приехали в Германию раньше, Мерц сказал, что видит их будущее в ФРГ в зависимости от того, насколько они хотят становиться частью немецкого общества.

"Будет много тех, кто захочет добровольно возвращаться на родину. Многие останутся, потому что они уже имеют здесь работу и являются немецкими гражданами", – сказал лидер ХДС, добавив, что те, кто не хочет интегрироваться, после завершения защищенного статуса должны уехать.

Действующий канцлер Олаф Шольц ранее заявил, что, по его мнению, хорошо интегрированным иммигрантам из Сирии нужно дать возможность остаться.

Напомним, после свержения режима Асада ряд европейских стран заявили, что приостанавливают рассмотрение заявок о предоставлении убежища для граждан Сирии. Это также запустило дискуссию о дальнейшей судьбе сирийцев, которые уже получили защиту и живут в Европе. В действующем правительстве Германии хотят общего европейского подхода к сирийским беженцам.