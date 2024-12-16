Французька допомога починає надходити на постраждалу від циклону Майотту

Французькі рятувальники поспішили відновити основні послуги на заморській території країни – Майотті, де сотні людей загинули внаслідок найпотужнішого циклону.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву французької влади, передає "Європейська правда".

Як зазначається, французька влада повідомила пізно ввечері в неділю, 15 грудня, про морські та повітряні операції з транспортування гуманітарної допомоги та обладнання після того, як циклон Чідо пронісся островами.

"Перші літаки прибувають на Майотту для надання екстреної допомоги у зв'язку з руйнуваннями, спричиненими циклоном. Держава повністю мобілізована, щоб підтримати жителів Майотти в цьому випробуванні", – заявив міністр повсякденної безпеки Франції Ніколя Дарагон.

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Префект Майотти Франсуа-Ксав'є Б'євіль заявив, що кількість загиблих "безумовно, складе кілька сотень, можливо, ми дійдемо до тисячі, навіть кількох тисяч".

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що влада також встановила повітряний міст між Майоттою і островом Реюньйон, ще однією французькою заморською територією на іншому боці Мадагаскару.

"Для розміщення аварійно-рятувальних служб на місці є три споруди, здатні розмістити 150 осіб, і ще одна наразі в дорозі", – розповів він.

Циклон Чідо пронісся над Майоттою – французьким архіпелагом в Індійському океані на північ від Мадагаскару – в ніч проти суботи, 14 грудня, принісши вітер зі швидкістю понад 220 кілометрів на годину.

За даними французьких синоптиків, це найсильніший шторм, що накрив французький архіпелаг за останні 90 років.

МВС Франції оцінює, що стихія зруйнувала житло третини населення Майотти – близько 100 тисяч людей, яких намагаються розселити в пунктах тимчасового розміщення.

Нагадаємо, минулого місяця проливні дощі накрили Іспанію, внаслідок чого загинули понад 220 людей.