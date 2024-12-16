Французская помощь начинает поступать на пострадавшую от циклона Майотту

Французские спасатели поспешили восстановить основные услуги на заморской территории страны – Майотте, где сотни людей погибли в результате мощнейшего циклона.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление французских властей, передает "Европейская правда".

Как отмечается, французские власти сообщили поздно вечером в воскресенье, 15 декабря, о морских и воздушных операциях по транспортировке гуманитарной помощи и оборудования после того, как циклон Чидо пронесся по островам.

"Первые самолеты прибывают на Майотту для оказания экстренной помощи в связи с разрушениями, вызванными циклоном. Государство полностью мобилизовано, чтобы поддержать жителей Майотты в этом испытании", – заявил министр повседневной безопасности Франции Николя Дарагон.

Реклама:

Префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль заявил, что количество погибших "безусловно, составит несколько сотен, возможно, мы дойдем до тысячи, даже нескольких тысяч".

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что власти также установили воздушный мост между Майоттой и островом Реюньон, еще одной французской заморской территорией на другой стороне Мадагаскара.

"Для размещения аварийно-спасательных служб на месте есть три сооружения, способные разместить 150 человек, и еще одно сейчас в пути", – рассказал он.

Циклон Чидо пронесся над Майоттой – французским архипелагом в Индийском океане к северу от Мадагаскара – в ночь на субботу, 14 декабря, принеся ветер со скоростью более 220 километров в час.

По данным французских синоптиков, это самый сильный шторм, обрушившийся на французский архипелаг за последние 90 лет.

МВД Франции оценивает, что стихия разрушила жилье трети населения Майотты – около 100 тысяч человек, которых пытаются расселить в пунктах временного размещения.

Напомним, в прошлом месяце проливные дожди накрыли Испанию, в результате чего погибли более 220 человек.