У Болгарії на судні з Перу виявили 190 кг кокаїну на суму близько $7 млн

У неділю, 15 грудня, болгарські митники в неділю виявили близько 190 кілограмів кокаїну, захованого на судні в чорноморському порту Бургас.

Про це з посиланням на дані болгарських правоохоронців повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначили болгарські правоохоронці, 15 грудня в країні виявили близько 190 кілограмів кокаїну, захованого на судні в чорноморському порту Бургас.

Вантажне судно з Перу мало екіпаж з 11 людей та перевозило мідний концентрат для переробки на заводі.

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За даними поліції, вартість вилученого кокаїну оцінюється в $7 млн. Наркотики були розкидані в різних місцях вздовж трубопроводів судна.

Відтак розпочато розслідування щодо передбачуваних одержувачів кокаїну, яким може загрожувати до 20 років ув'язнення, якщо їх засудять за звинуваченнями в незаконному обігу наркотиків.

Наприкінці листопада близько 5 тонн кокаїну виявили бельгійські слідчі в контейнерах у порту Антверпена.

Нещодавно у Великій Британії суд засудив 18 членів злочинного угруповання, яке стояло за наймасштабнішою в країні справою щодо наркотиків.