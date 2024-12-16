В Болгарии на судне из Перу обнаружили 190 кг кокаина на сумму около $7 млн

В воскресенье, 15 декабря, болгарские таможенники в воскресенье обнаружили около 190 килограммов кокаина, спрятанного на судне в черноморском порту Бургас.

Об этом со ссылкой на данные болгарских правоохранителей сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Как отметили болгарские правоохранители, 15 декабря в стране обнаружили около 190 килограммов кокаина, спрятанного на судне в черноморском порту Бургас.

Грузовое судно из Перу имело экипаж из 11 человек и перевозило медный концентрат для переработки на заводе.

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По данным полиции, стоимость изъятого кокаина оценивается в $7 млн. Наркотики были разбросаны в разных местах вдоль трубопроводов судна.

Поэтому начато расследование в отношении предполагаемых получателей кокаина, которым может грозить до 20 лет заключения, если их осудят по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

В конце ноября около 5 тонн кокаина обнаружили бельгийские следователи в контейнерах в порту Антверпена.

Недавно в Великобритании суд осудил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом о наркотиках.