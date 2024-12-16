Ексглава МЗС Кулеба закликав Британію до лідерства, а не слідування за США

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба припустив, що британський прем'єр Кір Стармер зменшив підтримку України з боку Великої Британії.

Про це він сказав The Times, повідомляє "Європейська правда".

Дмитро Кулеба, який залишив свою посаду у вересні, заявив, що лейбористи скоріше "слідували" за США, ніж були сміливими у своїй підтримці Києва.

"Консерватори координували свої дії з американцями, але вони не обмежувалися тим, що просто слідували за американцями", – сказав він.

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"Це зміна, яка прийшла з лейбористами. Вони зайняли позицію, що будуть слідувати за американцями", – зазначив Кулеба.

Він також сказав, що Борис Джонсон "встановив високий поріг", коли мова йшла про підтримку.

"У Ріші Сунака не було іншого вибору, окрім як досягти цього порогу і підняти його ще вище. Коли лейбористський уряд прийшов до влади, ми отримали тверді запевнення, що все залишиться так, як було", – зазначив Кулеба.

"Значною мірою так воно і було – за винятком історії Storm Shadow", – сказав він, зазначивши, що Лондон довго не давав дозволу на використання британських ракет на російській території.

Стармер дав дозвіл Україні використовувати ракети в глибині російської території лише після того, як Джо Байден схвалив використання американських ракет.

"Єдина неприємна розмова, яку я мав з британськими офіційними особами за пару тижнів до моєї відставки... стосувалася поставок Storm Shadow і дозволів на їх використання проти певних цілей, – сказав Кулеба.

"Можливо, причина полягала в тому, що новий уряд був обережним і не хотів поспішати з рішеннями", – додав він.

Раніше у британських ЗМІ вже писали, що українська сторона вважає, що відносини з Великою Британією погіршились після того, як у липні 2024 року в результаті виборів до влади прийшов уряд лейбористів на чолі з Кіром Стармером.

Посол Росії в Лондоні Андрей Келін звинуватив Британію у нібито "безпосередній участі" в загарбницькій війні Росії проти України, але не навів жодних доказів своїх слів.

Заяви Келіна пролунали на тлі повідомлень про те, що Україна застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.