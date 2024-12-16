Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что британский премьер Кир Стармер уменьшил поддержку Украины со стороны Великобритании.

Об этом он сказал The Times, сообщает "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба, который покинул свой пост в сентябре, заявил, что лейбористы скорее "следовали" за США, чем были смелыми в своей поддержке Киева.

"Консерваторы координировали свои действия с американцами, но они не ограничивались тем, что просто следовали за американцами", – сказал он.

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"Это изменение, которое пришло с лейбористами. Они заняли позицию, что будут следовать за американцами", – отметил Кулеба.

Он также сказал, что Борис Джонсон "установил высокий порог", когда речь шла о поддержке.

"У Риши Сунака не было другого выбора, кроме как достичь этого порога и поднять его еще выше. Когда лейбористское правительство пришло к власти, мы получили твердые заверения, что все останется, как было", – отметил Кулеба.

"В значительной степени так оно и было – за исключением истории Storm Shadow", – сказал он, отметив, что Лондон долго не давал разрешения на использование британских ракет на российской территории.

Стармер дал разрешение Украине использовать ракеты в глубине российской территории только после того, как Джо Байден одобрил использование американских ракет.

"Единственный неприятный разговор, который я имел с британскими официальными лицами за пару недель до моей отставки... касался поставок Storm Shadow и разрешений на их использование против определенных целей, – сказал Кулеба.

"Возможно, причина заключалась в том, что новое правительство было осторожным и не хотело спешить с решениями", – добавил он.

Ранее в британских СМИ уже писали, что украинская сторона считает, что отношения с Великобританией ухудшились после того, как в июле 2024 года в результате выборов к власти пришло правительство лейбористов во главе с Киром Стармером.

Посол России в Лондоне Андрей Келин обвинил Британию в якобы "непосредственном участии" в захватнической войне России против Украины, но не привел никаких доказательств своих слов.

Заявления Келина прозвучали на фоне сообщений о том, что Украина применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.