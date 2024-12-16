Стефанішина очікує на "історичні зрушення" щодо війни з РФ після зустрічі у Парижі

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що можна очікувати на "достатньо суттєві історичні зрушення" щодо завершення війни після зустрічі в Парижі лідерів України, США і Франції.

Про це вона сказала під час спілкування з журналістами в кулуарах форуму "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни", повідомляє Укрінформ, передає "Європейська правда".

Як заявила Стефанішина, завершення війни, мирний процес, мирні домовленості "ніколи не бувають простими, вони не можуть бути просто написані на папері".

"Я вважаю, що після (тристоронньої) зустрічі, яка відбулася... в Парижі, можна розраховувати на достатньо суттєві історичні зрушення", – акцентувала вона.

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Міністерка наголосила, що кожен українець "сьогодні має усвідомлювати, що жодне рішення не буде прийняте не в інтересах України".

Зазначимо, зустріч президентів Франції та України Емманюеля Макрона та Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 7 грудня, тривала 35 хвилин.

Зеленський назвав зустріч "хорошою і продуктивною", подякувавши Макрону за її організацію. Він акцентував, що Трамп був "як і завжди, налаштований рішучо".