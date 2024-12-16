Стефанишина ожидает "исторических сдвигов" в войне с РФ после встречи в Париже

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что можно ожидать "достаточно существенных исторических сдвигов" по завершению войны после встречи в Париже лидеров Украины, США и Франции.

Об этом она сказала во время общения с журналистами в кулуарах форума "Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны", сообщает Укринформ, передает "Европейская правда".

Как заявила Стефанишина, завершение войны, мирный процесс, мирные договоренности "никогда не бывают простыми, они не могут быть просто написаны на бумаге".

"Я считаю, что после (трехсторонней) встречи, которая состоялась ранее в Париже, можно рассчитывать на достаточно существенные исторические сдвиги", – акцентировала она.

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Министр подчеркнула, что каждый украинец "сегодня должен осознавать, что ни одно решение не будет принято не в интересах Украины".

Отметим, встреча президентов Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом, которая прошла 7 декабря, длилась 35 минут.

Зеленский назвал встречу "хорошей и продуктивной", поблагодарив Макрона за ее организацию. Он акцентировал, что Трамп был "как и всегда, настроен решительно".