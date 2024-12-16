В Северной Македонии во время антитеррористической операции арестовали четырех мужчин

Четверо мужчин, подозреваемых в планировании террористических атак, были арестованы в воскресенье на западе Северной Македонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Министр внутренних дел Панче Тошковский заявил, что аресты были проведены во время рейдов в нескольких местах в западных городах Струга и Гостивар. Четырех мужчин подозревают в том, что они "являются членами террористических организаций и находились под наблюдением в течение длительного времени".

Все они являются гражданами Северной Македонии и, как ожидается, в воскресенье предстанут перед следственным судьей.

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Тошковский не уточнил, с какими именно террористическими организациями были связаны подозреваемые. "У нас есть обоснованные подозрения, что они связаны с группами, которые поддерживают определенные экстремистские и религиозные организации", – сказал он.

"Их целью (была) индоктринация других людей с Балкан, которые бы действовали соответствующим образом для реализации их планов", – добавил Тошковский.

Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы, если их признают виновными в подготовке террористического акта.

В декабре 2020 года полиция Северной Македонии арестовала восьмерых мужчин по подозрению в планировании террористических атак на частных лиц и общественные здания от имени группировки "Исламское государство".

На прошлой неделе в немецких федеральных землях Гессен и Баден-Вюртемберг арестовали трех сторонников террористической организации "Исламское государство", которые планировали теракт.

А перед этим в городе Аугсбург полиция задержала 37-летнего искателя убежища из Ирака, которого подозревают в планировании теракта на рождественской ярмарке.