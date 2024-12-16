Во Франции расследуют убийство пяти человек, нападавшего задержали

Французская полиция расследует смерть пяти человек, которые были застрелены в субботу, 14 декабря, в районе города Дюнкерк на севере Франции.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".

Как рассказали французские правоохранители, 22-летний мужчина, устроивший стрельбу, сам сдался полиции.

Как отметили в Министерстве внутренних дел страны, первым был убит неназванный владелец компании в Вормхауте, расположенном к югу от Дюнкерка, а затем двое частных охранников и двое мигрантов в Лун-Плаж, расположенном к западу от Дюнкерка.

Реклама:

Прокурор Дюнкерка сообщил, что подозреваемый сдался жандармской бригаде в Гивельде, к востоку от Дюнкерка, около 17:20 и сказал, что убил пять человек.

По словам прокурора, в машине мужчины было найдено несколько единиц огнестрельного оружия и его взяли под стражу.

Сейчас правоохранители пытаются определить мотив подозреваемого.

В конце октября во французском городе Пуатье произошла стрельба, которая завершилась массовой дракой: по меньшей мере пять человек получили серьезные ранения, в том числе один из них – с угрожающим для жизни прогнозом.

12 декабря в Сербии суд признал виновным и приговорил к 20 годам заключения молодого человека, который застрелил девять человек и ранил 12 во время одного из двух массовых убийств, произошедших в мае 2023 года.