Союзники України вкотре засудили участь Північної Кореї у війні

Міністри закордонних справ десяти держав – союзників України та висока представниця ЄС із зовнішньої політики вкотре засудили участь Північної Кореї у війні проти України як "небезпечне розширення конфлікту".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у їхній спільній заяві, поширеній у понеділок, 16 грудня.

Глави МЗС Австралії, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Нової Зеландії, Південної Кореї, США, Франції та Японії та топдипломатка ЄС "найрішучішим чином" засудили посилення військової співпраці між КНДР та Росією, включно участю північнокорейських військ у боях проти України.

"Пряма підтримка з боку КНДР загарбницької війни Росії проти України знаменує собою небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для європейської та індо-тихоокеанської безпеки", – йдеться в заяві.

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Міністри також висловили глибоку стурбованість "будь-якою політичною, військовою або економічною підтримкою, яку Росія може надавати незаконним програмам озброєнь КНДР, включаючи зброю масового знищення".

Вони додали, що експорт балістичних ракет, артилерійських снарядів та інших військових матеріалів Пхеньяном до Росії, а також підготовка Москвою північнокорейських солдатів із застосуванням зброї "є грубим порушенням резолюцій Ради безпеки ООН".

"Ми закликаємо КНДР негайно припинити будь-яку допомогу Росії в її агресивній війні проти України, в тому числі шляхом виведення своїх військ", – йдеться в заяві.

Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Протягом останніх місяців з’являлись підтверджені повідомлення про те, що Північна Корея відправила Росії артилерійські снаряди та балістичні ракети, а нещодавно – і власні війська для бойових дій проти України.

За повідомленням українських джерел, війська Північної Кореї вже зазнали перших втрат у боях у Курській області.