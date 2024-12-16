Союзники Украины в очередной раз осудили участие Северной Кореи в войне

Министры иностранных дел десяти государств – союзников Украины и высокая представительница ЕС по внешней политике в очередной раз осудили участие Северной Кореи в войне против Украины как "опасное расширение конфликта".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в понедельник, 16 декабря.

Главы МИД Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, США, Франции и Японии и топ-дипломат ЕС "самым решительным образом" осудили усиление военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая участие северокорейских войск в боях против Украины.

"Прямая поддержка со стороны КНДР захватнической войны России против Украины знаменует собой опасное расширение конфликта, что будет иметь серьезные последствия для европейской и индо-тихоокеанской безопасности", – говорится в заявлении.

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Министры также выразили глубокую обеспокоенность "любой политической, военной или экономической поддержкой, которую Россия может оказывать незаконным программам вооружений КНДР, включая оружие массового уничтожения".

Они добавили, что экспорт баллистических ракет, артиллерийских снарядов и других военных материалов Пхеньяном в Россию, а также подготовка Москвой северокорейских солдат с применением оружия "является грубым нарушением резолюций Совета безопасности ООН".

"Мы призываем КНДР немедленно прекратить любую помощь России в ее агрессивной войне против Украины, в том числе путем вывода своих войск", – говорится в заявлении.

Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

В течение последних месяцев появлялись подтвержденные сообщения о том, что Северная Корея отправила России артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, а недавно – и собственные войска для боевых действий против Украины.

По сообщению украинских источников, войска Северной Кореи уже понесли первые потери в боях в Курской области.