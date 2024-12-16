США наклали санкції на Північну Корею за військову допомогу Росії

Міністерство фінансів США внесло до чорного списку дев'ять фізичних та сім юридичних осіб, які надавали фінансову та військову підтримку Північній Кореї та були причетні до військової підтримки Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні американського Мінфіну в понеділок, 16 грудня.

Під санкції США потрапили дві фінансові установи та дві людини, причетні до обходу фінансових санкцій проти КНДР.

Сім північнокорейських посадовців потрапили в чорний список американського Мінфіну за причетність до військової діяльності Північної Кореї, зокрема супровід військ КНДР у Росії.

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Це зокрема керівник Головного розвідувального управління КНДР Рі Чхан Хо, генерал Корейської народної армії Кім Йонг Бок та чинний міністр національної оборони КНДР Ро Кван Чхоль.

Додатково Державний департамент США наклав санкції на три об'єкти, пов'язані з програмою балістичних ракет КНДР.

Окремо Мінфін США наклав санкції на дві російські компанії, які постачають Росії нафту та газ, та одну північнокорейську компанію, яка бере участь у цьому процесі.

"Постійні провокаційні дії режиму Кіма – включно з останнім випробуванням міжконтинентальних балістичних ракет і посиленням військової підтримки Росії – підривають стабільність у регіоні і сприяють продовженню агресії Путіна в Україні", – заявив виконувач обов'язків заступника міністра фінансів США Бредлі Сміт.

Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Протягом останніх місяців з’являлись підтверджені повідомлення про те, що Північна Корея відправила Росії артилерійські снаряди та балістичні ракети, а нещодавно – і власні війська для бойових дій проти України.

За повідомленням українських джерел, війська Північної Кореї вже зазнали перших втрат у боях у Курській області.