США наложили санкции на Северную Корею за военную помощь России

Министерство финансов США внесло в черный список девять физических и семь юридических лиц, которые оказывали финансовую и военную поддержку Северной Корее и были причастны к военной поддержке России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении американского Минфина в понедельник, 16 декабря.

Под санкции США попали два финансовых учреждения и два человека, причастные к обходу финансовых санкций против КНДР.

Семь северокорейских чиновников попали в черный список американского Минфина за причастность к военной деятельности Северной Кореи, в частности сопровождение войск КНДР в России.

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Это в частности руководитель Главного разведывательного управления КНДР Ри Чхан Хо, генерал Корейской народной армии Ким Йонг Бок и действующий министр национальной обороны КНДР Ро Кван Чхоль.

Дополнительно Государственный департамент США наложил санкции на три объекта, связанные с программой баллистических ракет КНДР.

Отдельно Минфин США наложил санкции на две российские компании, которые поставляют России нефть и газ, и одну северокорейскую компанию, которая участвует в этом процессе.

"Постоянные провокационные действия режима Кима – включая последнее испытание межконтинентальных баллистических ракет и усиление военной поддержки России – подрывают стабильность в регионе и способствуют продолжению агрессии Путина в Украине", – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Брэдли Смит.

Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

В течение последних месяцев появлялись подтвержденные сообщения о том, что Северная Корея отправила России артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, а недавно – и собственные войска для боевых действий против Украины.

По сообщению украинских источников, войска Северной Кореи уже понесли первые потери в боях в Курской области.