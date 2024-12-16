Каллас розповіла, як пережила перше вето Угорщини на топпосаді в ЄС

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила про готовність і далі працювати з Угорщиною після того, як вона наклала вето на пропозицію санкцій проти грузинської влади.

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу в Брюсселі 16 грудня, пише "Європейська правда".

Каллас заявила, що для неї це "перше угорське вето, але можу гарантувати вам: воно не останнє", чим викликала сміх у залі.

"Я все ще оптимістка. Я невтомно працювала з угорськими колегами і маю намір працювати з ними і в майбутньому. І не лише я, а й інші, пропонуючи різні рішення", – додала топдипломатка ЄС.

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Раніше повідомлялось, що міністри закордонних справ ЄС у понеділок мали розглянути можливість введення індивідуальних санкцій у зв'язку з подіями в Грузії, однак рішення не було ухвалене через позицію Угорщини.

Каллас раніше заявила, що Європейська комісія до кінця 2024 року підготує пропозицію про скасування безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії у відповідь на розгони антиурядових протестів.

"ЄвроПравда" вже повідомляла, що цей крок не потребує консенсусної згоди всіх країн-членів, однак буде радше символічним, оскільки між Грузією та ЄС уже діє безвізовий режим.