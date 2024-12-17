ЄС призначить нового спецпредставника з питань примирення Сербії та Косова

Європейський Союз має намір визначити високопосадовця, що буде відповідальним за сербсько-косовський діалог.

Про це заявив журналістам високопосадовець зовнішньополітичної служби ЄС, що спілкувався на умовах анонімності перед початком саміту ЄС – Західні Балкани.

Європейський дипломат зазначив, що нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас має намір зберегти посаду, запроваджену її попередником Жозепом Боррелем.

Наразі позицію спецпредставника обіймає словацький дипломат, колишній очільник МЗС Словаччини Мирослав Лайчак, але він невдовзі має перейти на посаду посла ЄС у Швейцарії. Утім, ім’я його наступника наразі не визначене.

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"Процес заміни Лайчака вже розпочався, структури у Раді ЄС запустили процес, і скоро держави-члени отримають запрошення (надавати пропозиції)", – заявив дипломат.

Оскільки це не інституціоналізована посада, то мандат спецпредставника має бути визначений Радою ЄС окремо – чи буде він обмежений лише діалогом Белграда і Приштини, чи охопить також інші держави Західних Балкан, як це є у чинного спецпредставника Лайчака.

Як повідомлялося, Мирослава Лайчака призначили спецпредставником на початку 2020 року. Улітку 2024 року стало відомо, що його мандат буде продовжений для збереження тяглості цієї посади до зміни керівництва ЄС.