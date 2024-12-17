ЕС назначит нового спецпредставителя по вопросам примирения Сербии и Косова

Европейский Союз намерен определить высокопоставленного чиновника, который будет ответственным за сербско-косовский диалог.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС, который общался на условиях анонимности перед началом саммита ЕС – Западные Балканы.

Европейский дипломат отметил, что новая руководительница дипломатии ЕС Кая Каллас намерена сохранить должность, введенную ее предшественником Жозепом Боррелем.

Сейчас позицию спецпредставителя занимает словацкий дипломат, бывший глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, но он вскоре должен перейти на должность посла ЕС в Швейцарии. Впрочем, имя его преемника пока не определено.

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"Процесс замены Лайчака уже начался, структуры в Совете ЕС запустили процесс, и скоро государства-члены получат приглашение (предоставлять предложения)", – заявил дипломат.

Поскольку это не институционализированная должность, то мандат спецпредставителя должен быть определен Советом ЕС отдельно – будет ли он ограничен только диалогом Белграда и Приштины, или охватит также другие государства Западных Балкан, как это есть у действующего спецпредставителя Лайчака.

Как сообщалось, Мирослава Лайчака назначили спецпредставителем в начале 2020 года. Летом 2024 года стало известно, что его мандат будет продлен для сохранения преемственности этой должности до смены руководства ЕС.