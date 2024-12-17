ЄС виділяє Туреччині ще мільярд євро на сирійських біженців

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про спрямування Туреччині ще одного мільярда євро на сирійських біженців.

Про це вона заявила під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн відзначила, що Туреччина послідовно брала на себе відповідальність за прийняття мільйонів сирійських біженців протягом багатьох років.

За її словами, ЄС підтримував зусилля Анкари і з 2011 року виділив майже 10 мільярдів євро на підтримку біженців і зусиль місцевих громад, які їх приймають.

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"Я дуже рада оголосити сьогодні, що додатковий 1 мільярд євро на 2024 рік вже на підході. Ці кошти будуть спрямовані, серед іншого, на охорону здоров'я і освіту біженців в Туреччині.

Вони і надалі сприятимуть міграції і управлінню кордонами, в тому числі добровільному поверненню сирійських біженців. І в міру розвитку подій на місцях ми зможемо адаптувати цей 1 мільярд євро до нових потреб, які можуть виникнути в Сирії", – заявила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая оголосив у неділю, 15 грудня, що понад 7,6 тисячі мігрантів з Сирії перетнули турецький кордон, щоб повернутися додому, за п'ять днів після того, як повстанські сили повалили режим сирійського диктатора Башара аль-Асада.

На початку минулого тижня Туреччина оголосила, що відкриває закритий з 2013 року пункт пропуску "Яйладагі" на кордоні з Сирією, аби мільйони сирійських мігрантів у Туреччині могли повернутись на батьківщину.