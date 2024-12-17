ЕС выделяет Турции еще миллиард евро на сирийских беженцев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о направлении Турции еще одного миллиарда евро на сирийских беженцев.

Об этом она заявила во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что Турция последовательно брала на себя ответственность за принятие миллионов сирийских беженцев в течение многих лет.

По ее словам, ЕС поддерживал усилия Анкары и с 2011 года выделил почти 10 миллиардов евро на поддержку беженцев и усилий местных общин, которые их принимают.

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"Я очень рада объявить сегодня, что дополнительный 1 миллиард евро на 2024 год уже на подходе. Эти средства будут направлены, среди прочего, на здравоохранение и образование беженцев в Турции.

Они и в дальнейшем будут способствовать миграции и управлению границами, в том числе добровольному возвращению сирийских беженцев. И по мере развития событий на местах мы сможем адаптировать этот 1 миллиард евро к новым потребностям, которые могут возникнуть в Сирии", – заявила президент Еврокомиссии.

Напомним, министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил в воскресенье, 15 декабря, что более 7,6 тысячи мигрантов из Сирии пересекли турецкую границу, чтобы вернуться домой, за пять дней после того, как повстанческие силы свергли режим сирийского диктатора Башара аль-Асада.

В начале прошлой недели Турция объявила, что открывает закрытый с 2013 года пункт пропуска "Яйладаги" на границе с Сирией, чтобы миллионы сирийских мигрантов в Турции могли вернуться на родину.