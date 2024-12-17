В Германии доля избирателей иностранного происхождения достигла рекордных 12%

В Германии из-за значительной иммиграции в течение последних десятилетий и лет растет доля избирателей иностранного происхождения, она составляет уже 12%.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", такие данные опубликовало Федеральное статистическое ведомство.

Люди иностранного происхождения становятся все более весомой группой избирателей в Германии и эта доля ожидаемо продолжит расти, поскольку с течением времени все больше иммигрантов могут становиться гражданами и начинают участвовать в выборах.

По состоянию на 2023 год избиратели иммигрантского происхождения составляли уже 12% среди всех с правом голоса, тогда как десять лет назад – 9%.

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К избирателям иммигрантского происхождения статистическое ведомство причисляет лиц, которые сами или оба их родителя приехали в Германию после 1950 года. Среди взрослых потомков родителей-иммигрантов, которые когда-то приехали в Германию и остались, право голоса имеют уже 71%.

Около четверти (27%) лиц с правом голоса иммигрантского происхождения имели гражданство Германии от рождения.

Напомним, Германия начинает готовиться к досрочным парламентским выборам, которые должны пройти 23 февраля. Необходимость выборов возникла после распада коалиции социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и "Свободных демократов".

В понедельник Бундестаг проголосовал за недоверие правительству Шольца, что официально дало старт подготовке выборов.