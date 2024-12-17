Суд зобовʼязав припинити розслідування про звʼязки каталонських сепаратистів з РФ

Високий суд Барселони постановив закрити чергове розслідування про нібито спробу втручання Росії у рух за незалежність Каталонії під час референдуму 2017 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTVE.

Ідеться про так звану "справу Волхова", розпочату після операції Цивільної гвардії Іспанії в жовтні 2020 року в межах розслідування розтрати державних коштів для організації заворушень прихильниками незалежності Каталонії.

Під час розслідування справи зʼясувалось, що каталонські високопосадовці, зокрема колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон, контактували з представниками режиму Владіміра Путіна.

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Розслідування справи продовжували кілька разів, що високий суд Барселони вже визнав необґрунтованим, але суддя Хоакін Агірре продовжив розслідування.

У нинішньому рішенні високий суд Барселони розглядав апеляцію, подану кількома обвинуваченими у "справі Волхова" на рішення Агірре відкрити окреме провадження для продовження розслідування.

Суд постановив, що дії Агірре були "явним і грубим порушенням" його попередньої постанови, та зобовʼязав припинити його розслідування.

Нагадаємо, що підозри про звʼязки каталонських сепаратистів з Росією зʼявились після референдуму про незалежність і заворушень у 2017 році.

Пучдемон, який нині перебуває за межами Іспанії, ховаючись від іспанського правосуддя за іншими кримінальними звинуваченнями, звʼязки з Росією послідовно спростовував.