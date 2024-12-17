У Данії з’ясовують, чи законно перевіряти погляди претендентів на громадянство

У Данії уряд дослідить відповідність законодавству потенційних перевірок охочих отримати громадянство Данії на те, чи не є вони прихильниками антидемократичних поглядів.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Після запеклих дебатів у парламенті уряд взявся досліджувати, наскільки відповідатиме законодавству потенційне рішення про проведення перевірки поглядів та цінностей претендентів на громадянство країни. Відповідне оголошення опублікувало Міністерство з імміграції та інтеграції.

Заява з’явилася після того, як парламентський комітет з питань громадянства вперше влаштував інтерв’ю трьох претендентів на громадянство Данії щодо їхнього ставлення до базових демократичних цінностей, оскільки у їхніх соцмережах були меседжі протилежного змісту.

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Уряд хоче створити робочу групу та дослідити, наскільки законною була би обов’язкова подібна перевірка претендентів на громадянство з точки зору національного законодавства і міжнародних зобов’язань Данії. Йдеться також про те, скільки ресурсів знадобиться для цього.

"На жаль, ми спостерігаємо поширення тоталітарних поглядів серед меншини мусульман, які проживають у нас. Йдеться про погляди, абсолютно неприйнятні для Данії, і ми маємо протидіяти цьому", – заявив міністр з імміграції та інтеграції Кааре Дюбвад Бек.

У Фінляндії йде дискусія про посилення умов отримання громадянства.

А у Німеччині на початку року, навпаки, пом’якшили правила надання громадянства.