В Дании выясняют, законно ли проверять взгляды претендентов на гражданство

В Дании правительство исследует соответствие законодательству потенциальных проверок желающих получить гражданство Дании на то, не являются ли они сторонниками антидемократических взглядов.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

После ожесточенных дебатов в парламенте правительство взялось исследовать, насколько будет соответствовать законодательству потенциальное решение о проведении проверки взглядов и ценностей претендентов на гражданство страны. Соответствующее объявление опубликовало Министерство по иммиграции и интеграции.

Заявление появилось после того, как парламентский комитет по вопросам гражданства впервые устроил интервью трех претендентов на гражданство Дании относительно их отношения к базовым демократическим ценностям, поскольку в их соцсетях были месседжи противоположного содержания.

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Правительство хочет создать рабочую группу и исследовать, насколько законной была бы обязательная подобная проверка претендентов на гражданство с точки зрения национального законодательства и международных обязательств Дании. Речь идет также о том, сколько ресурсов понадобится для этого.

"К сожалению, мы наблюдаем распространение тоталитарных взглядов среди меньшинства мусульман, проживающих у нас. Речь идет о взглядах, абсолютно неприемлемых для Дании, и мы должны противодействовать этому", – заявил министр по иммиграции и интеграции Кааре Дюбвад Бек.

В Финляндии идет дискуссия об ужесточении условий получения гражданства.

А в Германии в начале года, наоборот, смягчили правила предоставления гражданства.