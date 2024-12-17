Ле Пен ожидает досрочных выборов президента Франции

Де-факто лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что президент Эмманюэль Макрон будет вынужден подать в отставку.

Об этом она сказала в интервью Le Parisien, сообщает "Европейская правда".

Ле Пен заявила, что "готовится к досрочным президентским выборам".

"(Это. – Ред.) как мера пресечения, учитывая хрупкость Эмманюэля Макрона и те немногочисленные институциональные рычаги, которые у него остались", – уточнила она.

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Политик считает, что "есть много причин, которые могут подтолкнуть Макрона к завершению срока его полномочий" – от проблем в правительстве до ситуации на финансовых рынках.

"У него осталось не так много времени. Эмманюэлю Макрону конец или почти конец", – утверждает Ле Пен.

Опрос в начале декабря показал, что большинство французов хотят, чтобы Макрон ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год выборов была сдвинута на 2025-й.

Сам Макрон – рейтинг доверия которого обвалился до минимума с начала его президентства – возможность отставки исключает.

Напомним, что сама Ле Пен трижды безуспешно участвовала в выборах президента Франции, в последних двух случаях проигрывая Эмманюэлю Макрону.