В Іспанії представили законопроєкт про боротьбу з фейковими новинами в інтернеті

Лівий уряд Іспанії анонсував законопроєкт, який вимагає дозволити публікувати виправлення дописів цифрових платформ та впливових осіб у соціальних мережах з метою боротьби з дезінформацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Бум соціальних мереж в останні роки дозволив новим гравцям охопити більшу аудиторію, але викликав занепокоєння щодо відсутності регулювання та поширення фейкових новин.

Законопроєкт замінює законодавство 1984 року і націлений на інтернет-користувачів, які мають понад 100 тисяч підписників на одній платформі або 200 тисяч на декількох, йдеться в заяві Міністерства юстиції.

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Ці ЗМІ та платформи, на яких вони розміщені, повинні мати механізм, який сприятиме реалізації права громадян вимагати публічного виправлення неправдивої або неточної інформації, що завдає їм шкоди, заявили в міністерстві.

Як заявив на пресконференції міністр юстиції Фелікс Боланьйос, для виправлення більше не потрібно буде звертатися до керівника видання.

"Ми щодня ускладнюємо життя тим, хто присвячує себе брехні та поширенню фейкових новин, і, отже, це хороша новина для демократії", – додав Боланьйос.

Асоціація захисту прав споживачів FACUA привітала цю заяву, заявивши, що вона дозволяє людям "вживати заходів на захист своєї честі".

Уряд часто критикує онлайн-платформи за поширення того, що він називає політично мотивованим "брудом", спрямованим проти прем'єра-соціаліста Педро Санчеса та його сім'ї.

Боротьба з дезінформацією є частиною урядового плану "демократичного оновлення", розпочатого на початку цього року після того, як суддя розпочав розслідування проти дружини Санчеса, Бегоньї Гомес, за звинуваченням у корупції та зловживанні впливом.

Група з ультраправими зв'язками, яка подала скаргу, визнала, що вона ґрунтується на неперевірених повідомленнях ЗМІ.

Законопроєкт має пройти етап консультацій перед тим, як буде винесений на розгляд парламенту.

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