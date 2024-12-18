В Испании представили законопроект о борьбе с фейковыми новостями в интернете

Левое правительство Испании анонсировало законопроект, который требует разрешить публиковать исправления постов цифровых платформ и влиятельных лиц в социальных сетях с целью борьбы с дезинформацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Бум социальных сетей в последние годы позволил новым игрокам охватить большую аудиторию, но вызвал беспокойство по поводу отсутствия регулирования и распространения фейковых новостей.

Законопроект заменяет законодательство 1984 года и нацелен на интернет-пользователей, которые имеют более 100 тысяч подписчиков на одной платформе или 200 тысяч на нескольких, говорится в заявлении Министерства юстиции.

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Эти СМИ и платформы, на которых они размещены, должны иметь механизм, который будет способствовать реализации права граждан требовать публичного исправления ложной или неточной информации, наносящей им ущерб, заявили в министерстве.

Как заявил на пресс-конференции министр юстиции Феликс Боланьйос, для исправления больше не нужно будет обращаться к руководителю издания.

"Мы ежедневно усложняем жизнь тем, кто посвящает себя лжи и распространению фейковых новостей, и, следовательно, это хорошая новость для демократии", – добавил Боланьйос.

Ассоциация защиты прав потребителей FACUA приветствовала это заявление, заявив, что оно позволяет людям "принимать меры в защиту своей чести".

Правительство часто критикует онлайн-платформы за распространение того, что оно называет политически мотивированной "грязью", направленной против премьера-социалиста Педро Санчеса и его семьи.

Борьба с дезинформацией является частью правительственного плана "демократического обновления", начатого в начале этого года после того, как судья начал расследование против жены Санчеса, Бегоньи Гомес, по обвинению в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Группа с ультраправыми связями, которая подала жалобу, признала, что она основывается на непроверенных сообщениях СМИ.

Законопроект должен пройти этап консультаций перед тем, как будет вынесен на рассмотрение парламента.

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