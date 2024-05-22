Прем'єр Іспанії звинуватив праву опозицію в кампанії проти своєї дружини

Іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявив про невинність дружини Бегоній Гомес, яку звинуватили в торгівлі впливом і корупції, та звинуватив праву опозицію в кампанії проти нього та його сім'ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTVE.

У першому виступі в іспанському парламенті після п'ятиденної перерви, викликаної оголошенням про судове розслідування проти Гомес, Санчес наголосив, що його дружина – "чесний, серйозний і відповідальний професіонал, а мій уряд – чистий уряд".

Іспанський прем'єр заявив, що проти нього та родини запустили "машину бруду", за чим, вважає він, стоїть права опозиція – лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо і очільник партії Vox Сантьяго Абаскаль.

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"Я знаю, чому вони це роблять, щоб спробувати зламати мене, але кажу вам, вони розумні", – підкреслив він і додав, що звинувачення проти Бегонії Гомес – "це бруд, набір містифікацій і наклепів, маніпульована інформація і завуальовані звинувачення, які не йдуть далі".

Справа про ймовірну корупцію дружини Педро Санчеса вже кілька тижнів є предметом жорсткої критики з боку Народної партії та Vox. Вони вимагали від прем'єра пояснень щодо скандалів у його родинному оточенні та подавали скарги до урядового управління з питань конфлікту інтересів.

У квітні суд Мадрида підтвердив, що розглядає звинувачення у зловживанні впливом і корупції в бізнесі проти дружини Санчеса, висунуті за приватною скаргою групи антикорупційних активістів "Чисті руки".

Однак пізніше прокуратура Мадрида заявила, що подала апеляцію на закриття справи за відсутністю доказів.

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