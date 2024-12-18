Дания предупредила о росте риска военной конфронтации в Арктике из-за агрессии России

Дания, которая контролирует безопасность в Гренландии и вокруг нее, в среду, 18 декабря, предупредила о повышенном риске военной конфронтации в Арктике, вызванном агрессивным и угрожающим поведением России.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Датской разведывательной службы, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, в ежегодном докладе Датской разведывательной службы отмечается, что напряженность в сфере безопасности распространяется на Арктику, а Россия применяет более рискованный подход и сводит к минимуму международное сотрудничество.

"Россия предоставляет приоритет этому региону и будет демонстрировать силу через агрессивное и угрожающее поведение, что повлечет больший риск эскалации, чем ранее наблюдался в Арктике", – говорится в отчете.

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Отметим, Арктика имеет важное военно-стратегическое значение как зона развертывания ядерных подводных лодок, которые могут спрятаться подо льдом и в случае конфликта нанести удар по большей части Северной Америки, Европы и России.

Маршрут через Северный полюс также является самым коротким путем между Северной Америкой и Россией.

Недавно сообщалось, что Германия планирует в будущем быть более вовлеченной в Арктике и, среди прочего, ответить на агрессивное поведение России в этом регионе.

В ноябре Соединенные Штаты заявили, что внимательно наблюдают за активизацией сотрудничества между Россией и Китаем в Арктике, и что некоторые из их недавних шагов в военном сотрудничестве в регионе посылают "тревожные сигналы".

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