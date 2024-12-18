Президент Литви розкритикував депутата-антисеміта за погрози розвалити коаліцію

Президент Литви Гітанас Науседа висловив жаль, що початок роботи нової урядової коаліції був затьмарений погрозами виходу партії "Зоря Німану".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Він повторив, що запрошення "Зорі Німану" до коаліції було помилкою, а також зазначив: "шкода, що ця керівна коаліція починає з ультиматумів".

"Зараз ми бачимо все більше і більше прикладів, коли висловлюються вимоги і певні забаганки. Якщо це не припиниться, уряду буде дуже важко почати нормально функціонувати", – додав Науседа.

Реклама:

Раніше лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив, що "Зоря Німану" розглядає можливість виходу з коаліції, оскільки його партнери не дотримуються угоди, підписаної в листопаді.

За словами політика, "Зоря Німану" була принижена під час формування уряду, а його заявка на посаду віцеспікера була заблокована, незважаючи на те, що коаліційна угода дає його партії дві посади віцеспікера.

Науседа закликав партію "повернутися до нормального діалогу, утриматися від надмірних амбіцій і працювати так, щоб показати людям, що вони прийняли правильне рішення", проголосувавши за неї.

"Я запрошую "Зорю Німану" взяти на себе політичну відповідальність, покладену на них значною частиною литовського народу. Я не вірю, що виборці "Зорі" хотіли скандалів на політичній сцені, вони хотіли нормальної роботи", – сказав президент.

Науседа також зазначив, що юридичні проблеми Жемайтайтіса занадто серйозні, щоб він міг обійняти посаду в керівництві Сейму.

"Було б розумніше, якби він поки що утримався від претензій на посаду віцеспікера, вирішив юридичні питання навколо себе, а потім, якщо все буде в порядку, претендував би на цю посаду, не створюючи зайвої напруженості", – сказав президент.

Як повідомлялось, у литовському Сеймі 12 грудня склав присягу й почав роботу новий уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом.

Формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.