Президент Литвы раскритиковал депутата-антисемита за угрозы развалить коалицию

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил сожаление, что начало работы новой правительственной коалиции было омрачено угрозами выхода партии "Заря Немана".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Он повторил, что приглашение "Зари Немана" в коалицию было ошибкой, а также отметил: "жаль, что эта правящая коалиция начинает с ультиматумов".

"Сейчас мы видим все больше и больше примеров, когда высказываются требования и определенные прихоти. Если это не прекратится, правительству будет очень трудно начать нормально функционировать", – добавил Науседа.

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Ранее лидер "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что "Заря Немана" рассматривает возможность выхода из коалиции, поскольку его партнеры не соблюдают соглашение, подписанное в ноябре.

По словам политика, "Заря Немана" была унижена во время формирования правительства, а его заявка на должность вице-спикера была заблокирована, несмотря на то, что коалиционное соглашение дает его партии две должности вице-спикера.

Науседа призвал партию "вернуться к нормальному диалогу, воздержаться от чрезмерных амбиций и работать так, чтобы показать людям, что они приняли правильное решение", проголосовав за нее.

"Я приглашаю "Зарю Немана" взять на себя политическую ответственность, возложенную на них значительной частью литовского народа. Я не верю, что избиратели "Зари" хотели скандалов на политической сцене, они хотели нормальной работы", – сказал президент.

Науседа также отметил, что юридические проблемы Жемайтайтиса слишком серьезны, чтобы он мог занимать должность в руководстве Сейма.

"Было бы разумнее, если бы он пока воздержался от претензий на должность вице-спикера, решил юридические вопросы вокруг себя, а потом, если все будет в порядке, претендовал бы на эту должность, не создавая лишней напряженности", – сказал президент.

Как сообщалось, в литовском Сейме 12 декабря приняло присягу и начало работу новое правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом.

Формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.