В Литве в школу пришло письмо с белым порошком, эвакуировали 300 человек

В среду, 18 декабря, несколько сотен учеников были эвакуированы из школы в литовском Каунасе из-за письма, содержащего белый порошок неизвестного происхождения.

Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT со ссылкой на слова представительницы пожарно-спасательного департамента, передает "Европейская правда".

Как отметила представительница спасательной службы, в 10:44 по местному времени пожарные получили сообщение о том, что в школу в Каунасе поступило письмо, в котором при открытии оказался белый порошок неизвестного происхождения.

"Из школы эвакуировали более 300 учеников. Пожарные проверили все помещения, когда в школе не было людей", – заявила она.

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По данным пожарно-спасательного департамента, в результате инцидента никто не пострадал.

"Количество материала, по предварительной информации, незначительное. Его собрали и вынесли на улицу. Национальный центр общественного здоровья организует расследование на предмет биологического загрязнения", – проинформировала представительница спасательной службы.

В марте 2023 года правоохранители Швеции получили сообщения о подозрительных письмах от административных центров 18 из 21 района страны, из-за чего в некоторых местах была объявлена эвакуация и вызваны взрывотехники.

В феврале 2024 года полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях в Брюсселе конверты с токсичным белым порошком бруцином.