У Молдові визначили дату інавгурації Санду

Інавгурацію президентки Молдови Маї Санду, яка переобралася на другий термін, запланували на 24 грудня.

Про це повідомляє видання Realitatea, пише "Європейська правда".

Адміністрація президента почала розсилати запрошення на інавгурацію, де вказано, що церемонія запланована на 10:30 у вівторок, 24 грудня.

Подія буде проводитися у Палаці Республіки.

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Нагадаємо, чинна президентка Молдови Мая Санду переобралась на початку листопада на другий термін із перевагою у понад 10 відсоткових пунктів над своїм опонентом, висуванцем від проросійських соціалістів Александром Стояногло.

Мая Санду перемогла в основному завдяки сильній підтримці діаспори. Підрахунок голосів всередині Молдови підтвердив, що без урахування закордонних виборців виграв би Стояногло.

Опитування згодом показали, що більшість громадян Молдови вважає, що вибори відбувались із порушеннями та не були вільними чи справедливими.

Читайте детальний аналіз другого туру виборів президента Молдови у статті: Санду здолала Росію на виборах, але найскладніше – попереду.