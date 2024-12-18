В Молдове определили дату инаугурации Санду

Инаугурацию президента Молдовы Майи Санду, которая переизбралась на второй срок, запланировали на 24 декабря.

Об этом сообщает издание Realitatea, пишет "Европейская правда".

Администрация президента начала рассылать приглашения на инаугурацию, где указано, что церемония запланирована на 10:30 во вторник, 24 декабря.

Событие будет проводиться во Дворце Республики.

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Напомним, действующий президент Молдовы Майя Санду переизбралась в начале ноября на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим оппонентом, выдвиженцем от пророссийских социалистов Александром Стояногло.

Майя Санду победила в основном благодаря сильной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей выиграл бы Стояногло.

Опросы впоследствии показали, что большинство граждан Молдовы считает, что выборы проходили с нарушениями и не были свободными или справедливыми.

Читайте подробный анализ второго тура выборов президента Молдовы в статье: Санду одолела Россию на выборах, но самое сложное – впереди.