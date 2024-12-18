Орбан відповів Зеленському щодо важелів впливу на Путіна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не відповідатиме на провокації, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Орбан написав у соцмережі X(Twitter).

Орбан відреагував на заяву Зеленського, який розкритикував угорського премʼєр-міністра за спроби "посередництва", наголосивши, що той не має важелів впливу на державу-агресора.

"Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність", – написав Орбан.

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We will not respond to any provocation. There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility. https://t.co/TIQAs7M3Im – Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2024

Напружені відносини між Києвом та Будапештом загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував Владіміру Путіну.

Після цього Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Тоді український президент висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Київ відмовився від телефонної розмови Орбана і Зеленського стосовно угорської пропозиції "перемирʼя", а також обурився, що майже ніхто в ЄС не підтримав "різдвяне перемирʼя".