Орбан відповів Зеленському щодо важелів впливу на Путіна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не відповідатиме на провокації, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Орбан написав у соцмережі X(Twitter).

Орбан відреагував на заяву Зеленського, який розкритикував угорського премʼєр-міністра за спроби "посередництва", наголосивши, що той не має важелів впливу на державу-агресора.

"Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність", – написав Орбан.

