Орбан ответил Зеленскому по поводу рычагов влияния на Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет отвечать на провокации, комментируя заявление президента Владимира Зеленского.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Орбан написал в соцсети X (Twitter).

Орбан отреагировал на заявление Зеленского, который раскритиковал венгерского премьер-министра за попытки "посредничества", подчеркнув, что тот не имеет рычагов влияния на государство-агрессора.

"Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", – написал Орбан.

Реклама:

We will not respond to any provocation. There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility. https://t.co/TIQAs7M3Im