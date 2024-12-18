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Латвійський альпініст і військовий дійде до Південного полюсу задля збору для України

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Новини — Середа, 18 грудня 2024, 17:13 — Марія Ємець

Відомий латвійський альпініст і військовий Нацгвардії Латвії Юріс Ульманіс, який вже підкорив найвищі вершини усіх континентів, зібрався в експедицію на Південний полюс, якою хоче привернути увагу до триваючої боротьби України і залучити більше коштів на її підтримку.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Ульманіс у рамках ініціативи "Соняхи за свободу" вирушає в експедицію через льодовики Антарктиди, яку присвятив Україні. Орієнтовно за 16 днів він хоче на лижах дістатися від 89-ї паралелі до географічного Південного полюсу та встановити там прапори Латвії та України. Останній перед тим побував з ним на Евересті. 

 

Він вирушає в дорогу 28 грудня і розпочне основну частину експедиції з 3 січня. 

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Альпініст хоче своєю складною подорожжю нагадати світу, що війна триває, Україна продовжує боротьбу та потребує підтримки. 

"Несучи прапор України до Південного полюсу – той, який я вже піднімав на вершині Евересту 17 травня 2023 року – я хочу заохотити людей уявити, яким було б їхнє життя без тепла, затишку домівки, ресторанів і супермаркетів… Якщо експедиція заохотить когось допомагати – мета буде досягнена. Тож я закликаю громадськість, компанії, організації долучатися і підтримувати кампанію внесками, які підуть на реальну підтримку українців", – зазначив він.

Зі сторінки збору Ульманіса на United24
Зі сторінки збору Ульманіса на United24

"Латвійцям дуже зрозуміла боротьба України. Наш спільний досвід російського гніту спонукає нас діяти. Моя відповідальність – зробити усе, що я можу, щоб не дати цій "імперії зла" розширюватися, підтримати і дати надію тим, хто на передовій", – коментує альпініст. 

Ульманіс закликає донатити через платформу UNITED24, цільовим призначенням буде медична допомога. За донати від 24 доларів і більше можна буде позмагатися за ексклюзивні сувеніри – підписані мемуари Ульманіса про його альпіністські пригоди, елементи його спорядження або листівки, які він підпише в Антарктиді. 

Збір Ульманіса на платформі вже накопичив першу тисячу доларів з цільових 250 тисяч.

Юріс Ульманіс у різних форматах долучався до підтримки України з 2016 року, як для цивільних, зокрема дітей, так і для потреб військових, та їздив для цього в Україну. Також він видав книгу "Коли війна стає чимось особистим" – свою розповідь про те, як на нього вплинула російсько-українська війна. Вона видана латиською, українською та англійською.

Німецький депутат Європарламенту Єнс Гізеке нещодавно влаштував п'ятиденний велотур для збору коштів на підтримку України і подолав 600 км від містечка у Саксонії до Страсбурга. 

Раніше естонський депутат Крісто Енн Вага подолав шлях з Таллінна до Києва на велосипеді задля збору коштів на автомобілі й FPV-дрони для українських захисників, а очільниця МЗС Латвії Байба Браже зібрала 14 тисяч євро на дрони для України завдяки своєму першому півмарафону.

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Латвія
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