Латвійський альпініст і військовий дійде до Південного полюсу задля збору для України
Новини — Середа, 18 грудня 2024, 17:13 —
Відомий латвійський альпініст і військовий Нацгвардії Латвії Юріс Ульманіс, який вже підкорив найвищі вершини усіх континентів, зібрався в експедицію на Південний полюс, якою хоче привернути увагу до триваючої боротьби України і залучити більше коштів на її підтримку.
Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".
Ульманіс у рамках ініціативи "Соняхи за свободу" вирушає в експедицію через льодовики Антарктиди, яку присвятив Україні. Орієнтовно за 16 днів він хоче на лижах дістатися від 89-ї паралелі до географічного Південного полюсу та встановити там прапори Латвії та України. Останній перед тим побував з ним на Евересті.
Він вирушає в дорогу 28 грудня і розпочне основну частину експедиції з 3 січня.
Альпініст хоче своєю складною подорожжю нагадати світу, що війна триває, Україна продовжує боротьбу та потребує підтримки.
"Несучи прапор України до Південного полюсу – той, який я вже піднімав на вершині Евересту 17 травня 2023 року – я хочу заохотити людей уявити, яким було б їхнє життя без тепла, затишку домівки, ресторанів і супермаркетів… Якщо експедиція заохотить когось допомагати – мета буде досягнена. Тож я закликаю громадськість, компанії, організації долучатися і підтримувати кампанію внесками, які підуть на реальну підтримку українців", – зазначив він.
"Латвійцям дуже зрозуміла боротьба України. Наш спільний досвід російського гніту спонукає нас діяти. Моя відповідальність – зробити усе, що я можу, щоб не дати цій "імперії зла" розширюватися, підтримати і дати надію тим, хто на передовій", – коментує альпініст.
Ульманіс закликає донатити через платформу UNITED24, цільовим призначенням буде медична допомога. За донати від 24 доларів і більше можна буде позмагатися за ексклюзивні сувеніри – підписані мемуари Ульманіса про його альпіністські пригоди, елементи його спорядження або листівки, які він підпише в Антарктиді.
Збір Ульманіса на платформі вже накопичив першу тисячу доларів з цільових 250 тисяч.
Юріс Ульманіс у різних форматах долучався до підтримки України з 2016 року, як для цивільних, зокрема дітей, так і для потреб військових, та їздив для цього в Україну. Також він видав книгу "Коли війна стає чимось особистим" – свою розповідь про те, як на нього вплинула російсько-українська війна. Вона видана латиською, українською та англійською.
Німецький депутат Європарламенту Єнс Гізеке нещодавно влаштував п'ятиденний велотур для збору коштів на підтримку України і подолав 600 км від містечка у Саксонії до Страсбурга.
Раніше естонський депутат Крісто Енн Вага подолав шлях з Таллінна до Києва на велосипеді задля збору коштів на автомобілі й FPV-дрони для українських захисників, а очільниця МЗС Латвії Байба Браже зібрала 14 тисяч євро на дрони для України завдяки своєму першому півмарафону.