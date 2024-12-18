Черногория впервые за 7 лет закрыла три раздела переговоров с ЕС

Черногория, которая является страной – кандидатом на вступление в Европейский Союз, на этой неделе закрыла три раздела переговоров о вступлении, что произошло впервые за семь лет.

Об этом говорится в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Новое "трио" для Украины: как Черногория становится нашим главным конкурентом на пути к членству.

Сейчас в переговорах о вступлении Черногории в ЕС открыты все 33 раздела, а переговоры закрылись уже по шести из них, если учитывать три закрытые разделы на этой неделе.

"Чтобы продемонстрировать, что это действительно безумное ускорение, достаточно вспомнить, что предыдущее закрытие глав было семь лет назад!" – говорится в материале.

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Переговоры на межправительственной конференции 16 декабря были закрыты по разделам 7 (интеллектуальная собственность), 10 (информационное общество и медиа) и 20 (предпринимательство и промышленная политика), уточняет "Балканский обозреватель".

Черногория рассчитывала на закрытие также раздела 31, который касается внешней политики, безопасности и обороны, но этому помешала соседняя Хорватия, которая "обвиняет черногорские власти в нарушении добрососедских отношений", пишет портал.

Как говорится в статье "ЕвроПравды", и европейские, и черногорские чиновники теперь считают, что Черногория может закрыть все переговорные разделы до 2026 года и вступить в ЕС до 2028-го.

Больше о том, как прогресс Черногории во вступлении в ЕС влияет на евроинтеграцию Украины, читайте в материале.