Боснія і Герцеговина закупить турецьку бронетехніку для своїх військових

Боснія і Герцеговина отримає бронеавтомобілі Kirpi II від Туреччини в березні.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

У заяві міністерства зазначається, що міністр оборони Зукан Хелез зустрівся з представниками BMC, одного з провідних виробників комерційних і оборонних транспортних засобів в Туреччині.

Підкресливши глобальну репутацію BMC, Хелез висловив подяку компанії за те, що вона надала Боснії і Герцеговині пріоритет у цій ініціативі.

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Він також підкреслив, що ця співпраця відображає міцні зв'язки між Туреччиною і Боснією і Герцеговиною.

Хелез висловив задоволення графіком першої поставки машин Kirpi II, яка відбудеться всього через три місяці, зазначивши, що домовленості відповідають стратегічним цілям збройних сил країни і їхній місії з посилення безпеки громадян.

На попередній пресконференції Хелез оголосив про домовленість про закупівлю шести безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, додавши, що переговори тривають.

Нагадаємо, Туреччина та Португалія підписали угоду про будівництво двох кораблів для Військово-морських сил Португалії – вперше для країни-члена НАТО та ЄС.

А у жовтні у Туреччині відбулися перші ходові випробування нового лоцманського катера, який побудували на замовлення ДП "Адміністрація морських портів України".