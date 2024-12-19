Босния и Герцеговина закупит турецкую бронетехнику для своих военных

Босния и Герцеговина получит бронеавтомобили Kirpi II от Турции в марте.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

В заявлении министерства отмечается, что министр обороны Зукан Хелез встретился с представителями BMC, одного из ведущих производителей коммерческих и оборонных транспортных средств в Турции.

Подчеркнув глобальную репутацию BMC, Хелез выразил благодарность компании за то, что она предоставила Боснии и Герцеговине приоритет в этой инициативе.

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Он также подчеркнул, что это сотрудничество отражает прочные связи между Турцией и Боснией и Герцеговиной.

Хелез выразил удовлетворение графиком первой поставки машин Kirpi II, которая состоится всего через три месяца, отметив, что договоренности соответствуют стратегическим целям вооруженных сил страны и их миссии по усилению безопасности граждан.

На предыдущей пресс-конференции Хелез объявил о договоренности о закупке шести беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, добавив, что переговоры продолжаются.

Напомним, Турция и Португалия подписали соглашение о строительстве двух кораблей для Военно-морских сил Португалии – впервые для страны-члена НАТО и ЕС.

А в октябре в Турции состоялись первые ходовые испытания нового лоцманского катера, который построили по заказу ГП "Администрация морских портов Украины".