Науседа: Грузія підтримує європейську мрію, а не "Грузинську мрію", яка її відбирає

Президент Литви Гітанас Науседа розчарований подіями у Грузії і наполягає, що люди підтримують не ту "мрію", яка зберігає владу в країні.

Про це він заявив перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Литовський лідер не виключив, що на саміті, який відбувається у четвер, лідери можуть поставити на обговорення ситуацію в Грузії, але відомо, що думки розійдуться.

"Напевно, в залі будуть люди, які скажуть, що це фейкові вибори і що вони не визнають результати, інші скажуть протилежне", – пояснив він розбіжність позицій у ЄС щодо Грузії.

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Як відомо, Угорщина лишається прихильником чинної грузинської влади і блокує запровадження санкцій за придушення протестів.

Втім, Науседа наголошує, що ключове значення має те, що громадяни лишаються прихильниками європейського шляху попри те, що партія влади "Грузинська мрія" вирішила зупинити європейську інтеграцію країни.

"Для мене ключове те, що 80% грузинських громадян твердо підтримують європейську мрію. І "Грузинська мрія" не має забирати європейську мрію у більшої частини держави", – заявив він.

Відомо, що Єврокомісія до кінця року запропонує заходи проти Грузії, однак Угорщина, найімовірніше, заблокує змістовні санкції проти Тбілісі.

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