Науседа: Грузия поддерживает европейскую мечту, а не "Грузинскую мечту", которая ее отбирает

Президент Литвы Гитанас Науседа разочарован событиями в Грузии и настаивает, что люди поддерживают не ту "мечту", которая сохраняет власть в стране.

Об этом он заявил перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Литовский лидер не исключил, что на саммите, который проходит в четверг, лидеры могут поставить на обсуждение ситуацию в Грузии, но известно, что мнения разойдутся.

"Наверное, в зале будут люди, которые скажут, что это фейковые выборы и что они не признают результаты, другие скажут противоположное", – пояснил он расхождение позиций в ЕС по Грузии.

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Как известно, Венгрия остается сторонником действующей грузинской власти и блокирует введение санкций за подавление протестов.

Впрочем, Науседа отмечает, что ключевое значение имеет то, что граждане остаются сторонниками европейского пути несмотря на то, что партия власти "Грузинская мечта" решила остановить европейскую интеграцию страны.

"Для меня ключевое то, что 80% грузинских граждан твердо поддерживают европейскую мечту. И "Грузинская мечта" не должна забирать европейскую мечту у большей части страны", – заявил он.

Известно, что Еврокомиссия до конца года предложит меры против Грузии, однако Венгрия, скорее всего, заблокирует содержательные санкции против Тбилиси.

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