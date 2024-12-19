В Естонії взяли під варту підозрювану у порушенні санкцій проти РФ

В Естонії суд постановив взяти під варту 65-річну підозрювану у порушенні міжнародних санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimees.

За даними слідства, підозрювана розпоряджалася коштами Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном, що перебуває під санкціями.

Вона забезпечила в Естонії доступ до суми близько 50 тисяч євро. Ці кошти планувалося спрямувати на покриття юридичних витрат обвинуваченого в рамках кримінальної справи.

Реклама:

Прессекретар Державної прокуратури уточнив, що ці кошти не були призначені обвинуваченому в держзраді Айво Петерсону.

"Через фонд співвітчизників Кремль намагається розколоти Естонію. Навіть після повномасштабного вторгнення в Україну і занесення фонду до списку санкцій він продовжує приховану діяльність, що загрожує безпеці нашої країни", – пояснив заступник директора Департаменту поліції безпеки (КаПо) Тааві Нарітс.

18 грудня, за запитом Державної прокуратури, підозрювану взяли під варту. Керівник прокуратури Тааві Перн зазначив, що Євросоюз запровадив санкції проти низки російських організацій, діяльність яких може загрожувати безпеці Європи.

"Необхідно усвідомлювати, що Росія є ворожою державою щодо Європи, і будь-які контакти з її установами вимагають крайньої обережності. Порушення санкцій є злочином, який підтримує російську агресію проти України та загрожує безпеці Євросоюзу.

У співпраці з представниками або структурами, що діють в інтересах російських спецслужб, можна вбачати ознаки злочинів проти держави. Ми ретельно досліджуємо діяльність підозрюваної, щоб встановити всі обставини справи і, якщо буде потрібно, висунути звинувачення іншим особам", – додав Перн.

Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном, було внесено до санкційного списку Ради ЄС у червні 2023 року. Фонд фінансується Росією і відіграє важливу роль у реалізації її зовнішньополітичних цілей, включно з політикою розколу.

Згідно з рішенням Ради ЄС, забороняється надавати підсанкційним організаціям доступ до фінансових та економічних ресурсів. Це включає заборону на розпорядження грошима, що належать цим організаціям.

Кримінальну справу проводить Департамент поліції безпеки під керівництвом Державної прокуратури.

У жовтні Харьюський повітовий суд виніс постанову, що дозволяє випустити обвинуваченого у державній зраді Айво Петерсона на свободу під заставу в 150 тисяч євро.

У 2023 році Петерсон балотувався на виборах до Рійгікогу (парламенту) за спільним виборчим списком Об'єднаної лівої партії та Koos. Його передвиборча кампанія супроводжувалася скандалом, пов'язаним із поїздкою на окуповані території України, зокрема, у міста Маріуполь і Донецьк.

Суд над ним почався у листопаді минулого року.