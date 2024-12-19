В Эстонии взяли под стражу подозреваемую в нарушении санкций против РФ

В Эстонии суд постановил взять под стражу 65-летнюю подозреваемую в нарушении международных санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

По данным следствия, подозреваемая распоряжалась средствами Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, находящегося под санкциями. Она обеспечила в Эстонии доступ к сумме около 50 тысяч евро. Эти средства планировалось направить на покрытие юридических расходов обвиняемого в рамках уголовного дела.

Пресс-секретарь Государственной прокуратуры уточнил, что эти средства не были предназначены обвиняемому в госизмене Айво Петерсону.

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"Через фонд соотечественников Кремль пытается расколоть Эстонию. Даже после полномасштабного вторжения в Украину и внесения фонда в санкционный список он продолжает скрытую деятельность, угрожающую безопасности нашей страны, – пояснил заместитель директора Департамента полиции безопасности (КаПо) Таави Наритс.

18 декабря, по запросу Государственной прокуратуры, подозреваемую взяли под стражу. Руководитель прокуратуры Таави Перн отметил, что Евросоюз ввел санкции против ряда российских организаций, деятельность которых может угрожать безопасности Европы.

"Необходимо осознавать, что Россия является враждебным государством по отношению к Европе, и любые контакты с ее учреждениями требуют крайней осторожности. Нарушение санкций является преступлением, которое поддерживает российскую агрессию против Украины и угрожает безопасности Евросоюза.

В сотрудничестве с представителями или структурами, действующими в интересах российских спецслужб, можно усматривать признаки преступлений против государства. Мы тщательно исследуем деятельность подозреваемой, чтобы установить все обстоятельства дела и, если потребуется, выдвинуть обвинения другим лицам", – добавил Перн.

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, был внесен в санкционный список Совета ЕС в июне 2023 года. Фонд финансируется Россией и играет важную роль в реализации ее внешнеполитических целей, включая политику раскола.

Согласно решению Совета ЕС, запрещается предоставлять подсанкционным организациям доступ к финансовым и экономическим ресурсам. Это включает запрет на распоряжение деньгами, принадлежащими этим организациям.

Уголовное дело проводит Департамент полиции безопасности под руководством Государственной прокуратуры.

В октябре Харьюский суд вынес постановление, позволяющее выпустить обвиняемого в государственной измене Айво Петерсона на свободу под залог в 150 тысяч евро.

В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу (парламент) по совместному избирательному списку Объединенной левой партии и Koos. Его предвыборная кампания сопровождалась скандалом, связанным с поездкой на оккупированные территории Украины, в частности, в города Мариуполь и Донецк.

Суд над ним начался в ноябре прошлого года.