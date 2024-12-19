Прем'єр Нідерландів: На вечері у Рютте не було ухвалено жодних рішень щодо України

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що на зустрічі у генсека НАТО Марка Рютте жодних рішень щодо України ухвалено не було.

Про це він сказав перед самітом ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Дік Схооф був частиною невеликого зібрання лідерів, яке в середу ввечері влаштував генеральний секретар НАТО Марк Рютте, щоб обговорити Україну.

Схооф сказав, що було зрозуміло, що "в такій маленькій компанії ви не приймаєте жодних рішень". Замість цього дискусії були зосереджені на тому, як допомогти Україні.

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"Мир через силу залишається нашим девізом", – сказав Схооф.

"Ми прямо не говорили про переговори. Ми заявили, що саме Україна вирішує, на яких умовах можуть відбутися переговори. Це не залежить від нас", – зазначив він.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед подією розповів, що його зустріч із європейськими лідерами, серед яких також є Володимир Зеленський, стосуватиметься посилення України.

Також Володимир Зеленський та Марк Рютте поспілкувалися щодо зміцнення ППО для України та надійності миру.