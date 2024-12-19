Зеленський обговорив із Рютте зміцнення ППО для України
Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте поспілкувалися щодо зміцнення ППО для України та надійності миру.
Про це повідомив український лідер після зустрічі у Брюсселі, передає "Європейська правда".
Як розповів Зеленський, у Брюсселі він мав важливу й дуже змістовну зустріч із Рютте.
"Головні теми наших перемовин – зміцнення ППО для України та надійність миру, який ми всі разом наближаємо", – зазначив він.
Президент подякував генсеку НАТО та всім партнерам за готовність більш активно посилювати український повітряний щит, а також працювати разом заради дієвих гарантій безпеки.
"Альянс робитиме все, щоб Україна була максимально сильною, коли б ми не перейшли до більш активної дипломатії", – додав він.
Як інформували, Рютте та Зеленський перед переговорами у Брюсселі в середу, 18 грудня, розповіли, що зосереджуватимуться на зміцненні позицій України та питанні економіки.
Зазначимо, президент візьме участь у засіданні Європейської ради в четвер, 19 грудня.
ЗМІ повідомляли, що темою цих зустрічей може бути ймовірне "припинення вогню" в Україні та розміщення там європейських військ.