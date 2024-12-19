Премьер Нидерландов: На ужине у Рютте не было принято никаких решений по Украине

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что на встрече у генсека НАТО Марка Рютте никаких решений по Украине принято не было.

Об этом он сказал перед саммитом ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Дик Схоф был частью небольшого собрания лидеров, которое в среду вечером устроил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, чтобы обсудить Украину.

Премьер сказал, что было понятно, что "в такой маленькой компании вы не принимаете никаких решений". Дискуссии были сосредоточены на том, как помочь Украине.

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"Мир через силу остается нашим девизом", – сказал Схоф.

"Мы прямо не говорили о переговорах. Мы заявили, что именно Украина решает, на каких условиях могут состояться переговоры. Это не зависит от нас", – отметил он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед событием рассказал, что его встреча с европейскими лидерами, среди которых также есть Владимир Зеленский, будет касаться усиления Украины.

Также Владимир Зеленский и Марк Рютте пообщались по поводу укрепления ПВО для Украины и надежности мира.