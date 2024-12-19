Президентка Європарламенту розраховує на Конгрес у налагодженні відносин зі США за Трампа

Після зміни влади у США, Європейський парламент очікує продовження конструктивної співпраці з Конгресом, у тому числі – у питаннях допомоги Україні.

Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола під час прес-конференції в рамках Європейської Ради 18 грудня.

Метсола наголосила, що заяви політиків під час виборчої кампанії зазвичай відрізняються від того, що вони кажуть і роблять після того, як офіційно стають владою.

"Я мала дуже конструктивні дискусії з моїм колегою, лідером Палати представників, у Вашингтоні, і очікую продовжити їх, коли нова адміністрація прийде до влади… Насамперед нам треба розрізняти те, що було сказано і зроблено під час виборчої кампанії, і те, що говориться і робиться в уряді. Також маємо багато конгресменів та сенаторів, які хочуть працювати з нами", – розповіла вона.

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Як відомо, за результатами виборів у США, обидві палати Конгресу мають республіканську більшість.

Президентка Європарламенту також висловила надію, що Європарламент налагодить пряму співпрацю з Конгресом і в питанні допомоги Україні.

"Ми використаємо цю нагоду, щоб коли ми матимемо подібні питання…, ми могли б працювати разом через Атлантику, щоб передати (Україні) необхідну допомогу", – пояснила Метсола.

Нагадаємо, що у привітанні на адресу Дональда Трампа з нагоди його перемоги на виборах президента США, Метсола заявила, що готова до спільного вирішення "безпрецедентних геополітичних викликів".

Також нещодавно президентка Європарламенту закликала уряд Німеччини нарешті наважитися на рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.