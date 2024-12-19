Зеленський обговорив з фон дер Ляєн вступ України в ЄС

Президент Володимир Зеленський у Брюсселі обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пріоритети роботи нового складу ЄС та вступ України в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі президента.

Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн за її особисті зусилля для консолідації єдності в ЄС довкола України, адже спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру.

"Ключові теми переговорів – пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України до ЄС. Президент зазначив, що Україна розраховує на відкриття двох кластерів на початку польського головування в Раді Євросоюзу", – йдеться у повідомленні.

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Зеленський і фон дер Ляєн також обговорили використання заморожених російських активів на потреби України. Президент подякував за нову макрофінансову допомогу від ЄС обсягом 18,1 млрд євро в межах кредиту G7 та зазначив, що Україна очікує на отримання першого траншу вже в січні 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський перед самітом ЄС заявив, що проситиме Євросоюз про захист кількох об’єктів в Україні, але розраховує і на США.

Як повідомляла "Європейська правда", на зустрічах у Брюсселі Зеленський говорив про миротворців в Україні.

Також Зеленський та Макрон домовилися щодо підготовки ще однієї української бригади.

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